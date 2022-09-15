الأردن.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة اللويبدة

ارتفعت، الخميس، حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في الأردن إلى عشرة قتلى، وفقا لما ذكر مصدر أمني، في حين تواصل فرق الإنقاذ لليوم الثالث على التوالي البحث عن عالقين بين الأنقاض.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الأمن العام الأردني أن “فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء جثة عاشرة من تحت الأنقاض صباح اليوم الخميس لتكون حصيلة ما تم التعامل معه عشر وفيات”.

ونبه إلى أن “فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملياتها في الموقع”.

وكانت حصيلة سابقة من المصدر نفسه أشارت إلى انتشال تسع جثث من أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة، وهي من أقدم احياء العاصمة الأردنية.

ونجح رجال الانقاذ، الأربعاء، في إخراج طفلة ورجل على قيد الحياة، بعد نحو 24 ساعة من انهيار المبنى.

ويبلغ عمر الطفلة أربعة أشهر واسمها ملاك، فيما يبلغ عمر الرجل 45 عامًا.

وقال مدير الدفاع المدني، العميد حاتم جابر، للصحافيين في مكان الحادث مساء امس الاربعاء إن “عمليات البحث والإنقاذ التي شارك فيها أكثر من 350 عنصرًا من الدفاع المدني والبحث والإنقاذ ستستمر دون توقف ولحين إخراج جميع المحاصرين الذين سنبقى نعتبرهم أحياء”.

ورفض جابر إعطاء رقم محدد لعدد المحاصرين تحت الأنقاض، وقال “لا يوجد لدينا عدد دقيق”، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأشار إلى أن “المبنى خطر وغير مستقر ونحن نتعامل بحذر وبطء في عمليات البحث … ولم نتمكن من جلب آلياتنا الثقيلة للمبنى”.