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الأردن لـ"قادة حماس": السلام في غزة هو خيارنا الاستراتيجي

منذ 14 دقيقة
مهند مبيضين

مهند مبيضين

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أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، أن “أي محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولات يائسة تريد أن تشتت البوصلة وتشتت تركيزنا”.

وأردف، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، “نتمنى على قادة حماس أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم ودعوة الصمود لأهلنا في قطاع غزة”.

وأضاف مبيضين أن “الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية وقيادته تسمو على هذه المرجعيات وعندما يكون الملك عبدالله الثاني في مقدمة الموقف العربي لا ننظر إلى بعض المراهقات السياسية، ولا إلى من يريد أن يحصد الشعبية على أنقاض الدمار الذي حل في غزة نتيجة لهذه الحرب الكارثية”.

وشدد على أن “الموقف الأردني مشرف وأخلاقي ومحترم ونقدر خروج الناس منادين ومطالبين بوقف هذه الحرب وهذا لم يخرج عن موقف الأردن من أول يوم للحرب حيث وصفها بأنها حرب إبادة”.

“هذا الموقف يأتي لأن القضية الفلسطينية لها خصوصية أردنية وهي جزء من أمننا الوطني”، بحسب الناطق باسم الحكومة الأردنية.

وأوضح أن “هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد تأليب الرأي العام باستغلال المشاعر والعواطف”.

وأضاف: “هناك إفلاس من القوى التي تريد أن تطعن في الموقف الأردني أو تريد إجبار الأردن على اتخاذ خيارات أخرى”.

وذكر الناطق باسم الحكومة الأردنية أن “السلام هو خيارنا الاستراتيجي ومعاهدة السلام هي التي تمكننا من ممارسة دورنا في تخفيف الضغوط على الأهل في الضفة الغربية”.

    المصدر :
  • رويترز

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