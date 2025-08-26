الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح في مناقصة

القمح

القمح

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية اليوم الثلاثاء.

وبحسب المتعاملين، يعتقد أن الأردن اشترى الشحنة من شركة كارجيل للتجارة بسعر يقدر بنحو 267.50 دولار للطن تشمل التكلفة والشحن للتوريد في النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن ورود مزيد من التقديرات للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وقال متعاملون إنهم تلقوا مؤشرات على أن الأردن سيطرح مناقصة جديدة في الأيام المقبلة لشراء 120 ألف طن من القمح. ومن المتوقع تقديم عروض الأسعار في الثاني من سبتمبر أيلول وطلب الكمية لتوريدها على شحنات مختلفة طوال شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.

وذكر المتعاملون أن شركات أخرى قدمت أسعارا للطن شملت تكلفة الشحن في مناقصة اليوم منها كوفكو بسعر 269.68 دولار وسولاريس بسعر 278 دولار وبيلدكوم بسعر 273.77 دولار وبنجي بسعر 280 دولار والظاهرة بسعر 272 دولارا وسي.إتش.إس بسعر 269 دولارا.

وتُغلق غدا الأربعاء مناقصة منفصلة طرحها الأردن لشراء 120 ألف طن من علف الشعير.

