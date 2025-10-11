السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأرض لا تهدأ في الفلبين.. زلزال ثالث يضرب البلاد خلال 48 ساعة

منذ 5 دقائق
زلزال ثالث يضرب الفلبين

زلزال ثالث يضرب الفلبين

A A A
طباعة المقال

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر الفلبين، اليوم السبت، هو الثالث في البلاد خلال يومين بعد زلزالين وقعا أمس الجمعة وبلغت شدتهما 7.4 و6.7 درجات وأوديا بحياة 7 أشخاص.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات قبالة منطقة أراس أسان شمال شرقي البلاد، وبعمق 59 كيلومترا.

ولم تصدر السلطات الفلبينية بعد أي بلاغ فوري عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات عقب الزلزال، كما لم تصدر تحذيرا من احتمال وقوع موجات تسونامي.

وأمس الجمعة، ضرب زلزالان بقوة 7.4 و6.7 درجات على مقياس ريختر، بفارق 10 ساعات تقريبا، قبالة ساحل جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين. وأسفر الزلزالان عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتقع الفلبين في منطقة الزلازل بالمحيط الهادئ، المعروفة أيضا باسم “حلقة النار”، وتعد من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم في زلزال بقوة 6.9 درجات ضرب الساحل الغربي لمدينة بالومبون في الفلبين.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

padel
"مهرجان PADEL ON THE WHEELS في صيدا.. دمج وإلهام من خلال الرياضة"
عبد الفتاح السيسي
السيسي: ننوي استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمّر
عودة الفلسطينيين لشمال غزة
خبير عسكري: عودة الفلسطينيين لشمال غزة يجب أن تتم بحذر شديد.. والسبب؟!

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري: العلاقة بين لبنان وسوريا استراتيجية ومميزة لأقصى الدرجات.. وهذه رسالتي للسوريين