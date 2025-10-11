الأرض لا تهدأ في الفلبين.. زلزال ثالث يضرب البلاد خلال 48 ساعة

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر الفلبين، اليوم السبت، هو الثالث في البلاد خلال يومين بعد زلزالين وقعا أمس الجمعة وبلغت شدتهما 7.4 و6.7 درجات وأوديا بحياة 7 أشخاص.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات قبالة منطقة أراس أسان شمال شرقي البلاد، وبعمق 59 كيلومترا.

ولم تصدر السلطات الفلبينية بعد أي بلاغ فوري عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات عقب الزلزال، كما لم تصدر تحذيرا من احتمال وقوع موجات تسونامي.

وأمس الجمعة، ضرب زلزالان بقوة 7.4 و6.7 درجات على مقياس ريختر، بفارق 10 ساعات تقريبا، قبالة ساحل جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين. وأسفر الزلزالان عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتقع الفلبين في منطقة الزلازل بالمحيط الهادئ، المعروفة أيضا باسم “حلقة النار”، وتعد من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم في زلزال بقوة 6.9 درجات ضرب الساحل الغربي لمدينة بالومبون في الفلبين.