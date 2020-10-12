الأزهر يدعو للتحرك العاجل لإنقاذ سوريا

دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، يوم الاثنين، الأمة العربية والعالم إلى التكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم في ظل ما تمر به من ظروف صعبة.

وكتب شيخ الأزهر في تغريدة على موقع “تويتر”، “قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا جميعًا، وما حل بها من خراب ودمار وحرائق دامية”.

وأضاف داعيا “اللهم ائذن لهذا البلد أن ينهض بعد عثرةٍ، وارزق أهله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار”.

وتسببت الحرائق في اشتعال مساحات واسعة من الغابات السورية، معظمها في محافظة حمص وسط البلاد ومحافظة اللاذقية الساحلية.

ومع عمل عناصر الإطفاء بكل طاقتهم، ساعدهم بعض السكان باستخدام أساليب بدائية مثل حمل المياه في دلاء وصبها على النار.

ويوم السبت أقيمت صلاة الاستسقاء في مساجد بأنحاء سوريا لوقف الجفاف وانزال المطر لاخماد الحرائق.