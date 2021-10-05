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الأساقفة الفرنسيون: نشعر بـ"العار" من الانتهاكات الجنسية في حق الأطفال

5 - أكتوبر - 2021

كنيسة - تعبيرية

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طلب ممثل عن أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، الصفح من ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل رجال الدين، بعد نشر تقرير عن حجم الانتهاكات في الكنيسة الفرنسية منذ عقود.

قال رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، إريك دي مولين بوفورت، إنه وزملاءه الأساقفة أرادوا أن يعبروا للضحايا عن خجلهم من الانتهاكات التي كشف عنها التقرير، ويطلبون منهم الصفح.

وكشفت اللجنة المستقلة للتحقيق في الاعتداءات الجنسية في الكنسية الفرنسية، في تقريرها اليوم الثلاثاء، عن أرقام أحدثت صدمة، حيث أكدت اللجنة أن أكثر من 216 ألف طفل تعرض لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020.

وبحسب اللجنة، فإن التعديات الجنسية على الأطفال ظاهرة منتشرة في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.

    المصدر :
  • رويترز

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