الأسهم الأميركية ترتفع وتحقق مكاسب للأسبوع الثاني

ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بالبيانات الاقتصادية القوية واحتمال انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 177 الف وظيفة في أبريل\نيسان، متخطيا التوقعات، كما استقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة. وساعدت البيانات على تهدئة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي بعد تقرير وزارة التجارة الذي أظهر انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وقالت بكين اليوم الجمعة إنها تدرس عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145 بالمئة على الواردات الصينية.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 81.19 نقطة، أي 1.45 بالمئة ليغلق عند 5685.33 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 261.97 نقطة، أي 1.49 بالمئة، إلى 17973.99 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 43 نقطة، أي 1.36 بالمئة، ليصل إلى 41308.39 نقطة.