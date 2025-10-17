الأسهم الأوروبية تتجه للتخلي عن مكاسبها الأسبوعية

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض في ستة أسابيع، مع تأثر البنوك حول العالم بالمخاوف إزاء وضع البنوك الإقليمية الأمريكية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، ويتجه لمحو مكاسبه الأسبوعية.

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 2.4 بالمئة، ومنيت أسهم دويتشه بنك وباركليز وبي.إن.بي باريبا بأكبر الخسائر.

وهوى مؤشر البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة 6.3 بالمئة أمس الخميس 16\10\2025 بعد إعلانات صدر من بنكين وأثارت قلق المستثمرين من وجود ضغوط ائتمان خفية.

وهبط سهم نوفو نورديسك 4.6 بالمئة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سعر عقار شركة الأدوية الدنمركية الأكثر مبيعا لإنقاص الوزن سيتم خفضه وإن المفاوضات حول تغيير الأسعار ستكون سريعة.

وقفز سهم بنك بي.بي.في.إيه الإسباني سبعة بالمئة بعد أن فشل‭‭ ‬‬عرض استحواذه على بنك ساباديل، وهو ما أدى إلى هبوط سهم ساباديل سبعة بالمئة.