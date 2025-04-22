الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تفاقم الضبابية بسبب سياسات ترامب

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع هبوط سهم شركة نوفو نورديسك العملاقة ووسط استمرار التراجع في ثقة المستثمرين بعد انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض سهم نوفو نورديسك ثمانية بالمئة بعد أن أثبت عقار تجريبي تنتجه منافستها الأمريكية إيلي ليلي فاعلية مماثلة لدواء أوزيمبيك الرائج الذي تنتجه شركة الأدوية الدنمركية في خفض الوزن ومستوى السكر في الدم.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة.

ولا تزال المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية مستمرة لدى المستثمرين مع عودتهم من عطلة طويلة بمناسبة عيد القيامة.

وهيمنت الضبابية على بداية الأسبوع بعد أن كرر ترامب انتقاداته لباول للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بسرعة، مما أثار مخاوف بشأن استقلاليته وأدى إلى موجة بيع حادة في وول ستريت أمس الاثنين.

وارتفع سهم بيوتاج 55.8 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية السويدية أن كيه.كيه.آر قدمت عرضا نقديا لشراء الشركة قدر قيمتها بنحو 11.6 مليار كرونة سويدية (1.22 مليار دولار).