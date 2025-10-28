الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
الأسهم الأوروبية تتراجع بعد موجة مكاسب قياسية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2025 12:06 مساءً
الأسهم الأوروبية

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً اليوم الثلاثاء، منهية سلسلة مكاسب استثنائية استمرت لثلاث جلسات متتالية، مع استمرار المستثمرين في تقييم نتائج الشركات وتداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 575.88 نقطة، بينما سجلت أسهم قطاعي الطيران والدفاع والطاقة تراجعاً بنسبة 0.8% لكل منهما، وانخفضت أسهم قطاع التعدين بنسبة 1%. بالمقابل، ارتفعت أسهم قطاع المرافق بنسبة 0.6%.

ويترقب المستثمرون اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، إضافة إلى إعلانات السياسة النقدية للبنوك المركزية هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما يحتمل أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى مستوى الشركات، انخفض سهم بنك بي.إن.بي باريبا بنسبة 2.9% بعد أن جاءت أرباحه للربع الثالث دون التوقعات، وهبط سهم نوفارتس 3.4% رغم توافق أرباحها مع التقديرات، فيما صعد سهم كابجيميني بنحو 7% بعد رفع الشركة توقعاتها للنمو.

    المصدر :
  • رويترز

