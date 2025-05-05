الأسهم الأوروبية تتراجع ترقبًا لمحادثات الرسوم الجمركية واجتماع الفيدرالي

انخفضت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ولنتائج عدد من الشركات الكبرى وكذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بينما سجلت المؤشرات الرئيسة الأوروبية الأخرى أداء إيجابيا باستثناء المؤشر كاك 40 الفرنسي الذي انخفض 0.3 بالمئة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تم بثها أمس الأحد إنه لن يسعى إلى إقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي قبل انتهاء ولايته في مايو أيار 2026، لكنه وصف باول بأنه “متصلب تماما” مكررا الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

وذكر ترامب أمس الأحد أن الولايات المتحدة تجري اجتماعات مع الكثير من الدول، بما فيها الصين، حول اتفاقيات تجارية.

وأدى التفاؤل إزاء احتمالية انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تعزيز الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

وانخفض سهم شل المدرج في بورصة هولندا 2.8 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن شركة النفط العملاقة تعمل مع مستشارين لتقييم استحواذ محتمل على بي.بي المنافسة.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 1.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الأدوية الدنمركية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على طلبها لتسويق نسخة يتم تناولها عن طريق الفم من دواء ويجوفي لإنقاص الوزن.