الأسهم الأوروبية تتراجع رغم مكاسب شهرية قوية وسط تباطؤ التضخم وتباين نتائج الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الجمعة، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج فصلية متباينة وتقرير أظهر تباطؤاً معتدلاً للتضخم في منطقة اليورو، مما عزز رؤية البنك المركزي الأوروبي بأن ضغوط الأسعار ما زالت تحت السيطرة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% مسجلاً رابع جلسة خسائر متتالية، رغم أنه أنهى الشهر على ارتفاع هو الرابع على التوالي، مدعوماً بآمال خفض الفائدة الأميركية وتحسن العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن ونتائج أعمال قوية، ما دفعه إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الشهر.

وتصدر قطاع التأمين التراجعات بانخفاض بلغ 1.9%، بعدما هبط سهم أكسا 4.4% إثر إعلان انخفاض أرباح قطاع التأمين على الحياة وضعف الأسعار. كما هوى سهم شركة سكور الفرنسية 13% بعد إعلان نتائج الربع الثالث، ليكون من أكبر الخاسرين على المؤشر.

في المقابل، كان قطاع البنوك النقطة المضيئة، إذ قفز سهم مجموعة إرتسي المصرفية 5.5% بعد رفع توقعاتها السنوية، وارتفع سهم بنك دانسكه 3.1% عقب تحقيق صافي ربح فاق التوقعات. وساعدت مكاسب البنوك على الحد من خسائر المؤشرين الإسباني والإيطالي اللذين تراجعا بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ تضخم منطقة اليورو خلال أكتوبر ليقترب من هدف 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، في إشارة تدعم تقييم البنك بأن الاقتصاد يسير في مسار إيجابي. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% للمرة الثالثة توالياً، ما عزز التوقعات باستمرار تثبيتها خلال الفترة المقبلة. واعتبر الخبير الاقتصادي في شؤون منطقة اليورو لدى بنك ING، بيرت كولين، أن البيانات الأخيرة تؤكد أن قرار المركزي الأوروبي كان في الاتجاه الصحيح.