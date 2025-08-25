الأسهم الأوروبية تتراجع وسط تفاؤل بشأن احتمالية خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة وسط تفاؤل بشأن تيسير السياسة النقدية الأمريكية، في حين لامست أسهم شركة جيه.دي.إي بيت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات بعد صفقة استحواذ.

وقفز سهم جيه.دي.إي بيت 17.2 بالمئة، ملامسا أقوى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2022، بعد أن قالت كيورنج دكتور بيبر إنها ستشتري شركة القهوة الهولندية في صفقة بقيمة 15.7 مليار يورو (18.4 مليار دولار).

وبلغت قيمة شركة جيه.دي.إي بيت 12.76 مليار يورو حتى أحدث إغلاق.

وتعرضت الأسواق الأوسع نطاقا لضغوط في أعقاب الارتفاع الذي شهدته يوم الجمعة عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، مشيرا إلى تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة. ولم تفتح البورصة البريطانية بسبب عطلة رسمية.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بهبوط سهم أورستد الدنمركية، والذي خسر 15.5 بالمئة بعد أن أمرت إدارة ترامب الشركة بوقف البناء المتقدم في مشروع طاقة رياح بحرية بالقرب من رود آيلاند.

وقالت أورستد إنها ستمضي قدما في إصدار الحقوق المخطط له على الرغم من الأمر الأمريكي.

ونزلت أسهم شركات طاقة متجددة أخرى من بينها فيستاس ويند وسيمنس إنرجي، وهبط سهميهما 3.2 بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب.

وهوى سهم شركة فالنيفا الفرنسية لصناعة الأدوية 20 بالمئة تقريبا بعد أن علقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصها للقاح فيروس شيكونجونيا بأثر فوري.