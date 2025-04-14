الأسهم الأوروبية ترتفع بعد استثناء منتجات من الرسوم الجمركية الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا بعد أن استثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الهائلة المفروضة على الصين، مما منح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقلبات حادة استمرت أسابيع.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 بالمئة بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه يوم الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي.

وصعدت كل المؤشرات الأوروبية، إذ زاد المؤشر داكس الألماني سريع التأثر بالتجارة 2.5 بالمئة، وارتفعت المؤشرات كاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسب تتراوح بين 1.8 بالمئة و2.1 بالمئة.

وزادت أسهم شركات إنفينيون و(إيه.إس.إم.إل) و(بي.إي سيميكونداكتور) المرتبطة بالرقائق بنسب تتراوح بين 3.3 بالمئة و4.2 بالمئة بعد أن استثنى ترامب يوم السبت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى المستوردة إلى حد كبير من الصين من الرسوم الجمركية المضادة.

وربحت أسهم التكنولوجيا الأوروبية ثلاثة بالمئة، كما زادت أسهم البنوك سريعة التأثر بالظروف الاقتصادية 3.1 بالمئة.

وقال ريتشارد فلكس كبير المسؤولين عن الاستثمار في ماني فارم “ربما تكون علامة على بدء مرحلة المفاوضات. ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية سير الأمور فعليا، لكن المستثمرين ربما يرون بوادر على المرونة”.

وأضاف “من الصعب جدا تعليق الآمال على أي إعلان بعينه من الإدارة الأمريكية واعتباره الاتجاه الذي ستسير عليه السياسة في المستقبل… ولن يعطي المستثمرون على الأرجح أهمية كبيرة لأي تعليق محدد”.

وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات خلال الأسبوع المقبل وسيتخذ قرارا بشأن الهواتف “قريبا”.