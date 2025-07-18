السبت 23 محرم 1447 ﻫ - 19 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية ترتفع مع تركيز المستثمرين على الأرباح

منذ 13 ساعة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات للحصول على مؤشرات على تأثير سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 548.84 نقطة بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.

وصعدت قليلا أيضا مؤشرات أوروبية رئيسية أخرى، مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وفاينانشال تايمز 100 البريطاني.

ولامست مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية قوية وتقارير أرباح أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون مستعدين للإنفاق.

وقفز سهم ساب السويدية لصناعة معدات الدفاع 12.7 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للمبيعات.

وقفز سهم فيستاس 8.8 بالمئة بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف سهم الشركة الدنمركية لصناعة توربينات الرياح.

وانخفض سهم شركة جي.إس.كيه بأكثر من ستة بالمئة بعد أن أوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف.دي.إيه)بعدم الموافقة على عقار بلينريب لعلاج سرطان الدم.

وهوى سهم شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية 14.6 بالمئة بعد أداء ضعيف خلال الربع الثاني في أوروبا. وقالت شركة ريلاينس إندستريز الهندية إن وحدتها للبيع بالتجزئة استحوذت على شركة كلفينيتور للأجهزة المنزلية من إلكترولوكس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار. رويترز
بنك إنجلترا يطلب من البنوك تقييم قدراتها تحسبا لمخاطر مرتبطة بالدولار
علم سوريا
الرئاسة السورية تحذر من تصعيد الجنوب وتدعو لضبط النفس والحوار الوطني
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو: أريد جواز سفر للقاء ترامب

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
مدينة السويداء السورية
كيف تطورت الأحداث الأمنية في مدينة السويداء السورية؟.. إليكم التفاصيل
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تراجع دام 4 أيام بدعم من نتائج ايه.بي.بي