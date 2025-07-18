الأسهم الأوروبية ترتفع مع تركيز المستثمرين على الأرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات للحصول على مؤشرات على تأثير سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 548.84 نقطة بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.

وصعدت قليلا أيضا مؤشرات أوروبية رئيسية أخرى، مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وفاينانشال تايمز 100 البريطاني.

ولامست مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية قوية وتقارير أرباح أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون مستعدين للإنفاق.

وقفز سهم ساب السويدية لصناعة معدات الدفاع 12.7 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للمبيعات.

وقفز سهم فيستاس 8.8 بالمئة بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف سهم الشركة الدنمركية لصناعة توربينات الرياح.

وانخفض سهم شركة جي.إس.كيه بأكثر من ستة بالمئة بعد أن أوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف.دي.إيه)بعدم الموافقة على عقار بلينريب لعلاج سرطان الدم.

وهوى سهم شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية 14.6 بالمئة بعد أداء ضعيف خلال الربع الثاني في أوروبا. وقالت شركة ريلاينس إندستريز الهندية إن وحدتها للبيع بالتجزئة استحوذت على شركة كلفينيتور للأجهزة المنزلية من إلكترولوكس.