الأسهم الأوروبية ترتفع مع صدور نتائج أرباح ومتابعة الرسوم الجمركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لسلسلة من أرباح الشركات ومراقبة التحركات المحتملة للرسوم الجمركية إضافة إلى ترقب بيانات اقتصادية رئيسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتكبد خسائر للشهر الثاني على التوالي إذا استمر الاتجاه الحالي.

كما ارتفعت المؤشرات الإقليمية الأخرى باستثناء فاينانشال تايمز البريطاني وانخفض 0.1 بالمئة مع تراجع سهم شركة بي.بي 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن أرباح الربع الأول التي جاءت دون التوقعات.

وقال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتحرك لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع غيار السيارات المصنعة محليا.

وشهدت الأسواق استقرارا نسبيا في الأسابيع القليلة الماضية بفضل التفاؤل حيال إمكانية إبرام صفقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، خاصة الصين. إلا أن عدم الوضوح بشأن المفاوضات الصينية الأمريكية جعل السوق حساسة لأي تطورات.

وصعد سهم إتش.إس.بي.سي 2.3 بالمئة بعد أن أطلق البنك ومقره في لندن عملية لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتقدم سهم دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا، بنحو ثلاثة بالمئة بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 39 بالمئة في أرباح الربع الأول.

لكن سهم بورشه هوى 7.4 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات الرياضية الفاخرة الألمانية سلسلة من التوقعات لعام 2025.

ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية رئيسية منها تقرير ثقة المستهلكين في منطقة اليورو المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.