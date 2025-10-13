الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في أسبوعين

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، اليوم الاثنين، بعد تعرضها لعمليات بيع مكثفة يوم الجمعة في أعقاب تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة موقفه التجاري العدائي تجاه الصين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها عقب تراجعه 1.3 بالمئة بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية ردا على فرض بكين قيودا على تصدير معادن استراتيجية.

وتبنى ترامب، المعروف بخطابه المتشدد، لهجة تصالحية في مطلع الأسبوع. وانتعشت الأسواق الأوروبية ووول ستريت بعد انحسار المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة أخرى.

وقال يواكيم كليمنت خبير الاستثمار في بانمور ليبروم “عندما يتعلق الأمر بالرسوم الجمركية، فالصين هي بالتأكيد الدولة الوحيدة التي تلعب بشراسة مع الولايات المتحدة. ورغم أن الأسواق تتقبل الأمر بصدر رحب، سندخل مرة أخرى فترة يزداد فيها عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية”.

وتم تداول الأسهم الأوروبية دون أعلى مستوياتها على الإطلاق التي وصلت إليها الأسبوع الماضي مع ازدهار التداول في مجال الذكاء الاصطناعي وتغلب التفاؤل بشأن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية على الفوضى السياسية في فرنسا.

غير أن شبح تجدد الحرب التجارية لا يزال قائما مما يؤدي إلى تقلبات جديدة. ولامس ما يسمى “بمؤشر الخوف” في أوروبا أعلى مستوى له في أكثر من شهرين خلال الجلسة.

وقال كريس لاركن مدير التداول والاستثمار في إي*تريد التابعة لمورجان ستانلي “ربما يعتقد المستثمرون أن قصة الرسوم الجمركية باعتبارها محفزا للسوق انتهت، لكن تبين الأسبوع الماضي أنها لا تزال مؤثرة”.

وارتفع قطاع التكنولوجيا 1.8 بالمئة بدفعة كبيرة من سهم إيه.إس.إم.إل.

وربح مؤشر الموارد الأساسية ثلاثة بالمئة مع ارتفاع أسعار النحاس على أمل تخفيف حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة بعد إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء يوم الجمعة بعد أربعة أيام فقط من استقالته من منصبه.

وقفز سهم بي.إس.آي للبرمجيات 35.8 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021.

وارتفع سهم إكسوسينس 10.5 بالمئة بعد أن قالت شركة ثيون إنترناشونال اليونانية لتصنيع أنظمة الرؤية الليلية إنها تخطط لشراء حصة 9.8 بالمئة من نظيرتها الفرنسية. وانخفض سهم ثيون إنترناشونال 1.3 بالمئة.

وزاد سهم بيج يلو جروب 15.4 بالمئة بعد أن قالت شركة بلاك ستون أوروبا إنها في أولى مراحل النظر في تقديم عرض نقدي محتمل لشركة التخزين الذاتي المدرجة في بريطانيا.