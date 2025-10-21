الأسهم الأوروبية ترتفع والفرنسية عند أعلى مستوياتها مع تركيز المستثمرين على جني الأرباح

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت قفزة بلغت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، وسط تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات التي جاءت متفاوتة، بينما أغلقت الأسهم الفرنسية عند مستوى قياسي مرتفع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة، كما ارتفعت معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية. وتراجع المؤشر إيبكس 35 الإسباني 0.4 بالمئة.

وتصدر سهم إيدنريد، مزود القسائم وبطاقات المزايا، المؤشر ستوكس 600 بعد تحقيق قفزة 19.6 بالمئة بعد أن أعلن عن مبيعات فاقت التوقعات في الربع الثالث.

وحققت الأسهم الفرنسية مكاسب منذ الأسبوع الماضي بعد أن نجا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من تصويتين بحجب الثقة.

وصعدت أسهم العقارات الأوروبية 1.3 بالمئة. وارتفع سهم سيجرو 2.9 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة التخزين عن توقيع عقود إيجار قوية في الربع الثالث.

وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، أعلنت 22 شركة على المؤشر ستوكس 600 حتى الآن عن نتائج أعمالها في الربع الثالث، مع تجاوز 50 بالمئة منها تقديرات المحللين.

وقادت أسهم التعدين الخسائر على المؤشر، مقتفية أثر تراجع أسعار الذهب والفضة والنحاس.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة مع هدوء المخاوف المحيطة بالقطاع المصرفي الأمريكي والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.