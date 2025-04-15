الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تقييم جديد للرسوم الجمركية الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لخطط الرسوم الجمركية الأمريكية سريعة التغير، فيما انخفض سهم إل.في.إم.إتش بعدما سلطت إيرادات الشركة المخيبة للآمال في الربع الأول الضوء على الضرر الناجم عن الحرب التجارية.

وبحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو واحد بالمئة وكذلك معظم المؤشرات الأوروبية باستثناء المؤشر الفرنسي كاك 40 الذي انخفض 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إل.في.إم.إتش، أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم، 7.7 بالمئة.

وقالت الشركة إن المتسوقين في الولايات المتحدة خفضوا إنفاقهم على منتجات التجميل والمشروبات، كما ظلت المبيعات في الصين ضعيفة خلال الربع الأول.

وتراجعت أسهم شركات مماثلة، مثل ريتشمونت وكيرينج ومونكلر، بنسب تتراوح بين 1.4 بالمئة و2.6 بالمئة.

لكن المؤشرات داكس الألماني وإيبكس الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني ارتفعت بنسب تتراوح بين 0.6 بالمئة و0.7 بالمئة.

وزاد مؤشر السيارات وقطع الغيار 2.2 بالمئة ليقود مكاسب القطاعات بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات وقطع الغيار من المكسيك وكندا ودول أخرى.

وقال جورجيوس ليونتاريس كبير مسؤولي الاستثمار في سويسرا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى قسم الخدمات المصرفية الخاصة والثروات في بنك إتش.إس.بي.سي “هناك أجواء إيجابية، إذ تستوعب السوق التعديل المؤقت لرسوم السيارات الذي يجري الحديث عنه، ولا تزال تتفاعل مع الإعفاء الذي حظي به قطاع الإلكترونيات، وإن كان مؤقتا”.

وينتظر المستثمرون الآن اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ويتوقعون على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقفز سهم بي.إي سيميكوندكتور إندستريز 6.8 بالمئة بعدما اشترت شركة أبلايد ماتيريلز الأمريكية لتوريد معدات الرقائق لأجهزة الكمبيوتر حصة تسعة بالمئة في الشركة الهولندية.

وزاد سهم إريكسون لصناعة معدات الاتصالات 6.9 بالمئة بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح أساسية في الربع الأول بأفضل كثيرا من المتوقع.