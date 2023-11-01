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الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 9 دقائق
مؤشرات الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا الأربعاء مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع انتظار المستثمرين لقرار متوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة متجها إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

ولم يبد صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الاتحادي أي إشارة على النية في تغيير النطاق المستهدف الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعهم الذي يستمر ليومين. ومن المنتظر صدور القرار.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب وصعدت واحدا بالمئة، مع ارتفاع سهم جلاكسو سميث كلاين 1.8 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بالكامل للمرة الثانية.

وهوى سهم أورستد الدنمركية 20.1 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.

كما هبط سهم شركة البناء السويدية سكانسكا 12.3 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات بتأثير من ضعف أسواق العقارات.

    المصدر :
  • رويترز

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