الأسهم الأوروبية تفقد الزخم وسط قلق المستثمرين بشأن الفائدة والتجارة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لمجموعة من نتائج أعمال الشركات وأحدث تطورات عن محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا بما يتراوح بين 0.2 بالمئة و0.5 بالمئة، بينما استقر المؤشر الألماني.

وسجل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الرعاية الصحية أسوأ أداء بين القطاعات بانخفاض 1.8 بالمئة.

ومن المقرر عقد لقاء بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن السياسات التجارية، فيما قد تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل حرب تجارية تعرقل الاقتصاد العالمي.

وينصب التركيز أيضا على اجتماع مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بعد بيانات قوية نسبيا لسوق العمل الأمريكية الأسبوع الماضي.

وارتفع سهم نوفو نورديسك بنحو واحد بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المنتجة لأدوية مكافحة السمنة تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الأول من العام الجاري فاقت توقعات المحللين. لكن الشركة خفضت تقديراتها للمبيعات والأرباح في العام بأكمله وسط بيانات تظهر تراجع الطلب في الولايات المتحدة.

وهبط سهم شركة أمبو الدنمركية للمعدات الطبية 10.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة مبيعات وأرباحا للربع الثاني أقل من التوقعات.

كما نزل سهم شركة سكانسكا السويدية للإنشاءات بنسبة 2.6 بالمئة بعد أن أعلنت تسجيل أرباح في الربع الأول بما يقل عن تقديرات السوق.