الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
الأسهم الأوروبية تفنح على استقرار

منذ 12 دقيقة
الأسهم الأوروبية

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات الجمعة دون تغير يذكر إذ عادل هبوط في أسهم شركات الرعاية الصحية الارتفاع الذي حققته البنوك وأسهم شركات السيارات.

وينصب التركيز حاليا على المشهد السياسي في فرنسا في وقت من المتوقع فيه أن يعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن تعيين رئيس وزراء جديد.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 571.2 نقطة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، متجها بذلك لتسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي.

وزاد قطاع السيارات 0.9 بالمئة مع ارتفاع سهم ستيلانتيس المدرجة في ميلانو بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن شحنات السيارات ارتفعت 13 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.

كما زاد قطاع بنوك منطقة اليورو 0.5 بالمئة مع صعود سهمي بي.إن.بي باريبا الفرنسي وكوميرتس بنك الألماني بنحو واحد بالمئة.

لكن أسهم شركات كبرى في مجال الرعاية الصحية هبطت 0.5 بالمئة مع تراجع سهمي أسترازينيكا البريطانية ونوفو نورديسك الدنمركية بنحو واحد بالمئة.

كما يترقب المستثمرون التطورات في فرنسا. ومن المقرر أن يعقد ماكرون اجتماعا للأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد قبل موعد نهائي حدده لنفسه لتعيين رئيس وزراء جديد.

وهبط سهم إنيرجيكونتور الألمانية للطاقة المتجددة 13.3 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح العام الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

