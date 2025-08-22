الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
الأسهم الأوروبية تنخفض قبل كلمة رئيس المركزي الأمريكي

منذ 40 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع ترقب المتعاملين لكلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات بشأن توقعات السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتباين أداء معظم البورصات الأوروبية، وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن اقتصاد البلاد انكمش 0.3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025 بأكثر مما كان متوقعا في البداية، وجاء أداء الإنتاج الصناعي أسوأ مما كان متوقعا.

وينتظر المستثمرون كلمة باول في ندوة جاكسون هول السنوية بعد أن بدا مسؤولو الاحتياطي الاتحادي غير متحمسين لفكرة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

يأتي هذا بينما يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاعات معينة بعد إبرام اتفاق تجاري. وقال التكتل إنه سيعمل على تقليل الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات السيارات بأثر رجعي اعتبارا من الأول من أغسطس آب مع مواصلة الضغط من أجل فرض رسوم تفضيلية على النبيذ والمشروبات الروحية.

    المصدر :
  • رويترز

