الأثنين 26 محرم 1447 ﻫ - 21 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تنخفض مع تقييم نتائج أعمال والتركيز على محادثات تجارية

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2025 11:22 صباحًا
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مجموعة بيانات متباينة عن نتائج أعمال لشركات وينتظرون اتفاقا تجاريا محتملا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 بالمئة إلى 546.97 نقطة بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش.

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الأحد إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأول من أغسطس آب هو الموعد النهائي الصعب الذي سيبدأ فيه سريان الرسوم الجمركية.

وأضاف أن هناك “مجالا كبيرا” للتوصل إلى اتفاق بعد التحدث مع المفاوضين الأوروبيين.

وصعدت أسهم شركات الموارد الأساسية الأوروبية 2.6 بالمئة لتتصدر القطاعات الرابحة، بينما انخفضت أسهم شركات السيارات 0.3 بالمئة.

وربح سهم ريان إير 5.8 بالمئة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر ستوكس 600 بعد أن زاد صافي أرباح أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا لأكثر من المثلين في الفترة من من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.

وانخفض سهم ستيلانتس 2.4 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها تتوقع خسارة صافية 2.3 مليار يورو (2.68 مليار دولار) للنصف الأول من 2025.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أيضا إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيلتقيان بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المقاومة تكبد الجيش الاسرائيلي خسائراً كبيرة في قطاع غزة
غزة تحت القصف
تحقيق كندي يثير مخاوف الجنود في إسرائيل
فلسطينيون ينتظرون الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في مدينة غزة، 14 يوليو/تموز 2025. رويترز
غزة تحت القصف
برنامج الأغذية: أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة
علم تركيا
تركيا: اتفاقية خط الأنابيب مع العراق ستنتهي في يوليو 2026

الأكثر قراءة

محطة محروقات - تعبيرية
خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
علم الاردن
العشائر الأردنية تؤكد دعمها لوحدة سوريا وترفض التدخلات الخارجية