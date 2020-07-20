الأسهم الإماراتية تربح 1.3 مليار درهم بالتزامن مع إطلاق “مسبار الأمل”

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تباين أداء مؤشرات أسواق المال المحلية في ختام تداولات اليوم ليعزز سوق دبي أدائه بدعم إعمار مقابل تراجع سوق أبوظبي بضغط ابوظبي الأول.بحسب ما نشرته صحيفة “الرؤية” الاماراتية.

واستقبلت القيمة السوقية لأسهم دبي وأبوظبي إطلاق مسبار الأمل بمكاسب تقترب من 1.3 مليار درهم، وانطلق “مسبار الأمل” في رحلته إلى كوكب المريخ، في وقت مبكّر من ليلة اليوم الإثنين في تمام الساعة 1.58 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، وقد انطلق المسبار من قاعدته في اليابان، حيث يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء عملية التنفيذ والإشراف على مراحل التصميم والإطلاق كافة.

سوق دبي المالي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.17% عند مستوى 2064 نقطة رابحاً 3.53 نقطة، بدعم الأسهم الكبرى خاصة إعمار.

وتصدر سهم الخليج للملاحة الأسهم الصاعدة في سوق دبي بنسبة 7.02 % وكذلك ارتفع سهم إعمار، وإعمار مولز وإعمار للتطوير بنحو 2.67%، 2.14%، 1.43%على الترتيب.

ومن حيث قيم التداول تصدر أرابتك الأسهم بقيمة 29.18 مليون درهم، يليه إعمار بقيمة 27.51 مليون درهم.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم 190.77 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 183.16 مليون سهم، عبر 3.36 ألف صفقة.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع 20 سهماً وتراجع نحو 9 أسهم واستقر سهمان.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو 106 مليون درهم لتصل إلى 293.065 مليار درهم مقابل 292.959 مليار درهم في جلسة أمس.

أبوظبي المالي

وفي المقابل تراجع مؤشر أبوظبي المالي في الختام بنسبة 0.41% عند مستوى 4238 نقطة فاقداً 17.28نقطة ، بضغط أبوظبي الأول.

وتصدر سهم الشارقة للتأمين السهم الأسهم الهابطة في سوق أبوظبي بنسبة 9.34%، فيما هبط أبوظبي الأول بنسبة 2.24%.

وتصدر أبوظبي الأول الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 37.15 مليون درهم ، يليه مجموعة اتصالات بنحو 25.6 مليون درهم.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي المالي نحو 147.89 مليون درهم، من خلال 70.4 مليون سهم.

ورغم تراجع المؤشر العام إلا أن القيمة السوقية لسوق أبو ظبي ارتفعت إلى 595.979 مليار درهم، مقابل 594.796 مليار درهم بختام جلسة أمس لتربح 1.18 مليار درهم.