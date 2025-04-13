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الأسهم الخليجية ترتفع بفضل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية

منذ ساعة واحدة
أسواق الأسهم الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة بعد ارتفاع معنويات المستثمرين جراء التخفيف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية، لكن حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية لا تزال مصدر قلق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن خفض مؤقت للرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها على عشرات الدول.

وارتفع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة بعد زيادة سهم بنك الرياض 3.9 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.2 بالمئة إذ أغلق سهم شركة صناعات قطر، التي تركز على البتروكيماويات والسلع الأولية، على ارتفاع 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 بالمئة. وصعدت كل الأسهم المدرجة عليه تقريبا، بما في ذلك سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني الذي تقدم 3.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر العُماني 0.1 بالمئة إلى 4276 نقطة، بينما خسر المؤشر الكويتي 0.2 بالمئة إلى 8361 نقطة.

وأغلق المؤشر البحريني مستقرا عند 1902 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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