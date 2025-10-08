الأسهم الفرنسية ترتفع وتدفع المؤشر ستوكس نحو مستويات قياسية

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم الفرنسية والإسبانية في حين صعدت أسهم شركات تصنيع الصلب بعد كشف الاتحاد الأوروبي عن خطط لخفض حصص واردات الصلب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوياته بينما قفزت الأسهم الفرنسية 1.1 بالمئة ولامست الأسهم الإسبانية أعلى مستوياتها منذ 2007.

وأغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر تقريبا.

وقدم قطاع البنوك أكبر دعم للمؤشر الأوروبي بتقدمه بما يزيد على واحد بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الصلب بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية خفض حصص واردات الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية بمقدار النصف تقريبا، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات أرسيلور ميتال وأبيرام وتيسن كروب وإس.إس.إيه.بي بنسب تتراوح بين أربعة وسبعة بالمئة. وصعد مؤشر الموارد الأساسية الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة.

وانخفض سهم بي.إم.دبليو 8.2 بالمئة بعد أن خفضت شركة تصنيع السيارات توقعات أرباحها لعام 2025 بسبب تغير افتراضات الرسوم الجمركية الأمريكية والنمو الأضعف من المتوقع في السوق الصينية.

وهبط سهم مرسيدس المنافسة 2.9 بالمئة في حين نزل مؤشر قطاع السيارات الأوسع نطاقا 2.1 بالمئة.

ولا يزال المؤشر القياسي الفرنسي بين المؤشرات المتراجعة في أوروبا في 2025 إذ ارتفع تسعة بالمئة فقط منذ بداية العام متخلفا عن الارتفاعات المسجلة في خانة العشرات في معظم البورصات الرئيسية.