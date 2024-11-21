الأسهم اليابانية تتراجع بضغط من شركات التكنولوجيا

أنهت الأسهم اليابانية تداولات اليوم الخميس على تراجع إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر هبوط ناسداك خلال الليل، فيما ارتفعت شركات الخدمات المالية بدفعة من رهانات على رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكي 0.85 بالمئة مسجلا 38026.17 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة إلى 2682.81 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المدرجة عليه أسهم شركات تكنولوجيا كبرى على تراجع مساء أمس الأربعاء بعد موجة صعود في الجلسة السابقة وسط قلق المستثمرين من التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا ونتائج أعمال جاءت ضعيفة من تارجت.

كما هبط سهم إنفيديا عملاقة الذكاء الاصطناعي 0.76 بالمئة خلال جلسة التداول الاعتيادية قبل إعلان نتائجها أمس الأربعاء ثم واصل هبوطه بعد جرس الإغلاق بضغط من تقديرات إيرادات الربع الرابع التي جاءت دون التوقعات الكبيرة لبعض المستثمرين.

وتوقعات إنفيديا مهمة بالنسبة لنيكي الذي يتأثر بقوة بتحركات الأسهم المرتبطة بالرقائق. وهبط سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق اليوم الخميس 1.64 بالمئة كما نزل سهم طوكيو إلكترون 0.41 بالمئة.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.1 بالمئة.

أما أسهم الشركات المالية فقد صعدت بدفعة من رهانات على سياسات المركزي الياباني بشأن الفائدة أدت لصعود عوائد السندات.

وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.32 بالمئة وريزونا هولدنجز 1.84 بالمئة. وزاد مؤشر البنوك 0.18 بالمئة وكان واحدا من ثلاثة قطاعات فرعية ارتفعت من بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو.

وزاد سهم طوكيو جاز 4.94 بالمئة ليحقق بذلك أكبر مكاسب بالنسبة المئوية على نيكي وبعد أن صعد 13 بالمئة في الجلسة السابقة.