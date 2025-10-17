الأسهم اليابانية تتراجع متأثرة بأسهم القطاع المالي

انخفضت الأسهم اليابانية الجمعة متأثرة بأسهم القطاع المالي التي تتبعت الانخفاضات الحادة في أسهم البنوك الأمريكية، في حين أثر ارتفاع الين سلبا على المعنويات.

بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر نيكي 0.5 بالمئة إلى 48044.41 نقطة، بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 3189.71.

وأغلقت أسهم وول ستريت على انخفاض مع تأثر معنويات المستثمرين بهبوط أسهم القطاع المالي والتوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وخسرت أسهم البنوك اليابانية مع انخفاض سهمي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

وخسر المؤشر الفرعي لقطاع البنوك على توبكس أكثر من 2.18 بالمئة، وهو ثاني أسوأ المؤشرات أداء بعد قطاع التأمين الذي هبط 2.59 بالمئة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 2.8 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتكبد المؤشر نيكي خسائر أسبوعية تصل إلى 0.37 بالمئة.

وعوض سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو خسائره المبكرة ليصعد 0.19 بالمئة ويقدم أكبر دعم لنيكي.