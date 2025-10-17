الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم اليابانية تتراجع متأثرة بأسهم القطاع المالي

منذ ساعتين
الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

A A A
طباعة المقال

انخفضت الأسهم اليابانية الجمعة متأثرة بأسهم القطاع المالي التي تتبعت الانخفاضات الحادة في أسهم البنوك الأمريكية، في حين أثر ارتفاع الين سلبا على المعنويات.

بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر نيكي 0.5 بالمئة إلى 48044.41 نقطة، بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 3189.71.

وأغلقت أسهم وول ستريت على انخفاض مع تأثر معنويات المستثمرين بهبوط أسهم القطاع المالي والتوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وخسرت أسهم البنوك اليابانية مع انخفاض سهمي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

وخسر المؤشر الفرعي لقطاع البنوك على توبكس أكثر من 2.18 بالمئة، وهو ثاني أسوأ المؤشرات أداء بعد قطاع التأمين الذي هبط 2.59 بالمئة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 2.8 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتكبد المؤشر نيكي خسائر أسبوعية تصل إلى 0.37 بالمئة.

وعوض سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو خسائره المبكرة ليصعد 0.19 بالمئة ويقدم أكبر دعم لنيكي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السعودية والولايات المتحدة
فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع أميركا بشأن اتفاقية دفاع
العقوبات على إيران - تعبيرية
بسبب برنامجها النووي.. نيوزيلندا تعيد فرض العقوبات على إيران
الدولار.رويترز
الدولار يتجه نحو خسارة أسبوعية وسط مخاوف تجارية

الأكثر قراءة

قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان
فيديو.. أدرعي يوجّه رسالة إلى اللبنانيين عقب الغارات الاسرائيلية على الجنوب!