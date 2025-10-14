الأسهم اليابانية تتراجع وسط ضغوط من الأسواق العالمية

تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء عند استئناف التداول بعد عطلة طويلة، متأثراً بحالة الغموض السياسي بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل، إلى جانب استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتراجع الأسواق العالمية.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض بنسبة 1.2 بالمئة ليسجل 47,520.57 نقطة، بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 بالمئة إلى 3,153.50 نقطة.

ويواجه المستثمرون اليابانيون ضغوطاً من عوامل خارجية عدة، أبرزها ارتفاع الين أمام الدولار وتراجع الأسهم الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية، إن ضعف أداء وول ستريت وصعود الين منذ مطلع الأسبوع الحالي أثرا سلباً على السوق اليابانية، مضيفة أن موجة التفاؤل التي أعقبت انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الديمقراطي الحر تراجعت بعدما سحب حزب كوميتو، الشريك في الائتلاف الحاكم، دعمه لها.

ويفتح هذا التطور المجال لاحتمال ضئيل بأن يختار البرلمان زعيم حزب معارض رئيساً للوزراء في وقت لاحق هذا الشهر، وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن التصويت قد يُجرى في 20 أو 21 أكتوبر تشرين الأول.

وعلى صعيد الأسهم، انخفض سهم تويوتا بنسبة 1.1 بالمئة، فيما سجلت شركات تصنيع الإطارات أكبر تراجع بين قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعاً. كما هبط سهم سوفت بنك جروب 3.8 بالمئة مواصلاً خسائره بعد بلوغه مستوى قياسياً يوم الخميس الماضي.