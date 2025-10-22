الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم اليابانية ترتفع إلى مستويات قياسية مع توقعات تحفيز اقتصادي جديد

منذ ساعتين
أسواق الأسهم اليابانية - رويترز

أسواق الأسهم اليابانية - رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء إلى مستويات قياسية بعد أن تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع تقرير أفاد بأن رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، تعتزم الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادية كبيرة لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم.
وأغلق مؤشر توبكس مرتفعاً 0.5% عند 3266.43 نقطة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسي، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3274.94 نقطة. في المقابل، أغلق مؤشر نيكي منخفضاً بشكل طفيف عند 49307.79 نقطة، بعد تعافيه من خسائر حادة بلغت 1.4% في وقت سابق.
وذكرت مصادر حكومية لرويترز أن الحزمة التحفيزية التي تعدها تاكايتشي من المتوقع أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الشهر المقبل.
وجاءت المكاسب في السوق بعد حصول تاكايتشي على دعم حاسم من حزب التجديد الياباني لضمان الفوز في التصويت البرلماني.
وفي سوق السندات، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.65%، فيما تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.115% بعد أن سجلت مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر. كما سجلت عوائد السندات لأجل 20 سنة 2.63%، ولأجل سنتين وخمس سنوات 0.925% و1.215% على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محمد العبار مؤسس ورئيس شركة إعمار العقارية في دبي
العبار: لم يتم التواصل مع إعمار بشأن إعادة إعمار غزة
وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية لانا نسيبة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك-رويترز
الإمارات: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يهدف إلى تغيير النظرة الإقليمية
مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي-رويترز
محكمة العدل الدولية تبحث التزامات إسرائيل تجاه إدخال المساعدات للفلسطينيين

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت