الأسهم اليابانية ترتفع إلى مستويات قياسية مع توقعات تحفيز اقتصادي جديد

ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء إلى مستويات قياسية بعد أن تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع تقرير أفاد بأن رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، تعتزم الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادية كبيرة لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم.

وأغلق مؤشر توبكس مرتفعاً 0.5% عند 3266.43 نقطة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسي، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3274.94 نقطة. في المقابل، أغلق مؤشر نيكي منخفضاً بشكل طفيف عند 49307.79 نقطة، بعد تعافيه من خسائر حادة بلغت 1.4% في وقت سابق.

وذكرت مصادر حكومية لرويترز أن الحزمة التحفيزية التي تعدها تاكايتشي من المتوقع أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الشهر المقبل.

وجاءت المكاسب في السوق بعد حصول تاكايتشي على دعم حاسم من حزب التجديد الياباني لضمان الفوز في التصويت البرلماني.

وفي سوق السندات، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.65%، فيما تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.115% بعد أن سجلت مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر. كما سجلت عوائد السندات لأجل 20 سنة 2.63%، ولأجل سنتين وخمس سنوات 0.925% و1.215% على التوالي.







