الأسهم اليابانية ترتفع مع تزايد فرص تاكايتشي لتولي رئاسة الحكومة

رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

صعد المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس مع تزايد التوقعات بأن تتولى زعيمة الحزب الديمقراطي الحر، ساناي تاكايتشي، منصب رئيسة الوزراء المقبلة، ما عزز الآمال بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار السياسة النقدية الميسّرة.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.87 بالمئة ليصل إلى 48088.07 نقطة بحلول منتصف الجلسة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.49 بالمئة إلى 3199.18 نقطة.

وبرز حزب التجديد الياباني كشريك محتمل للحزب الديمقراطي الحر، بعدما أعلن زعيمه استعداد الحزب لدعم تاكايتشي في حال التوافق على السياسات بين الجانبين.

وكان مؤشر نيكي قد بلغ مستوى قياسيًا الأسبوع الماضي بعد انتخاب تاكايتشي زعيمة للحزب الديمقراطي الحر، ما مهد الطريق أمامها لتولي رئاسة الحكومة، غير أن الآمال تراجعت مؤقتًا عقب انسحاب حزب كوميتو من الائتلاف الحاكم.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لأبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، إن “نيكي قد يعود إلى أعلى مستوياته السابقة هذا الشهر، لكن ارتفاع الين يشكل عامل ضغط على الأسهم اليابانية”.

وجاء ارتفاع الين عقب محادثات في واشنطن بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو.

وقفز سهم سوفت بنك بنسبة 6.58 بالمئة، فيما صعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 3.65 بالمئة، وارتفع سهم رينيساس للإلكترونيات 7.28 بالمئة بعد تقارير عن نيتها بيع قسم التوقيت في صفقة قد تصل قيمتها إلى ملياري دولار.

كما صعدت أسهم شركات العقارات والسكك الحديدية في أوساكا بدعم من توقعات بأن تصبح المدينة العاصمة الثانية للبلاد، وهي رؤية يدعمها حزب التجديد الياباني.

وفي المقابل، تراجع سهم فاست ريتيلنغ المالكة لعلامة يونيكلو بنسبة 0.76 بالمئة.