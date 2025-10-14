الأسواق الأوروبية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بفعل المخاوف التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مقتربة من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، بعد انتعاش قصير يوم أمس الاثنين.

وجاء التراجع بعد أن بدأت الدولتان بفرض رسوم إضافية في الموانئ على شركات الشحن البحري، مما يزيد الضغوط على التجارة العالمية. وسجل قطاع التعدين أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية بنسبة 2%، فيما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.5%، مع هبوط سهم ميشلان 9.3% بعد تخفيض توقعاتها السنوية بسبب ضعف السوق الأمريكية الشمالية.

كما انخفضت أسهم شركات كونتيننتال الألمانية وبيريللي الإيطالية لتصنيع الإطارات بنسبة 3.7% و2.1% على التوالي، بينما صعد سهم إريكسون السويدية 12.4% بعد إعلان أرباح فصلية أفضل من المتوقع وتجنب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.