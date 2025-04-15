الأطباء العرب يشكلون 25% من الكوادر الطبية في إسرائيل

أظهر بحث حديث أجراه معهد أبحاث اجتماعية إسرائيلي بالتعاون مع جامعات إسرائيلية وأمريكية أن ربع الأطباء في إسرائيل من المواطنين العرب.

وقال موقع “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، على منصة “إكس”: “شهد العقد الأخير قفزة كبيرة في نسبة الأطباء العرب في إسرائيل، وكذلك في أعداد الصيادلة وأفراد التمريض من المجتمع العربي، وفق بحث اجتماعي جديد”.

وأضاف: “يستشف من البحث أن نسبة الأطباء العرب في النظام الصحي الإسرائيلي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، لتصل إلى 25 في المئة من مجمل الأطباء العاملين في إسرائيل عام 2023، مقارنة بـ8 بالمئة فقط عام 2010 في حين تبلغ نسبة المواطنين العرب في البلاد 21 بالمئة”.

ولم يقدم البحث معلومات عن العدد الكلي للأطباء.

وأوضح الموقع أن البحث أجراه الدكتور باروخ روزن من معهد مايرز-جويت-بروكديل الإسرائيلي للأبحاث الاجتماعية، والجامعة العبرية، والدكتور سامي ميعاري من جامعة تل أبيب وجامعة ييل في الولايات المتحدة.

وقال: “تناول البحث اندماج العرب في إسرائيل في أربعة مجالات صحية رئيسية: الطب، التمريض، الصيدلة وطب الأسنان”.

وأضاف: “استند الباحثون إلى معطيات من دائرة الإحصاء المركزية، ووزارة الصحة ومجلس التعليم العالي في إسرائيل، وحللوا اتجاهات التشغيل، والترخيص المهني والدراسة الأكاديمية بين السنوات 2010-2023”.

وذكر الموقع أن “الأطباء العرب يقدمون خدمات طبية عالية الجودة والمهنية”.

وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية يبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 10 ملايين 21 في المئة منهم من المواطنين العرب.

يأتي ذلك فيما تتصاعد ظاهرة هجرة الإسرائيليين إلى الخارج خاصة في الفترة الأخيرة مع تواصل الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتصعيد عدوانها في عدة جبهات بالضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت معطيات رسمية صدرت عن دائرة الإحصاء المركزية، عن تزايد ملحوظ بهجرة الإسرائيليين للخارج، حيث غادر أكثر من 40 ألفا، في الأشهر السبعة الأولى من 2024.

وفي 2023، هاجر حوالي 55 ألف و300 مواطن من إسرائيل، مقارنة بحوالي 27 ألف اختاروا العودة أو الهجرة إلى إسرائيل، خلال 12 شهرا.

فيما هاجر في 2022 حوالي 38 ألف إسرائيلي، وعاد أو هاجر لإسرائيل 23 ألفا، وفي 2021 غادر إسرائيل 31 ألفا، وعاد نحو 29 ألفا، وفق المصدر ذاته.

وحسب تقرير لموقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن دراسات بإسرائيل حذرت من أن هذا الاتجاه المتصاعد للهجرة قد ينذر بعواقب اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل كبيرة، وخاصة إذا استمرت الأزمات السياسية والأمنية السائدة.