الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء الإسرائيلية ستزيد الوفيات بين المدنيين في غزة

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء “إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتبوعة بهجمات مكثفة على دير البلح في غزة ستؤدي إلى المزيد من الوفيات بين المدنيين”.

وأضاف تورك في بيان “كان يبدو أن الكابوس لا يمكن أن يكون أكثر سوءا من ذلك. لكنه يزداد سوءا… فنظرا لتمركز المدنيين في المنطقة، والوسائل والأساليب الحربية التي استخدمتها إسرائيل حتى الآن، فإن مخاطر عمليات القتل غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي مرتفعة للغاية”.

من جهتها، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 23 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، من بينهم 5 خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء قصف جوي إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن غارة إسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية لبلدة جباليا وأخرى استهدفت شرقي حي التفاح بمدينة غزة وسط قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء مجزرة بحق نازحين في مخيم الشاطئ، واستهدف مجددا المجوعين الباحثين عن الطعام، في حين تواصل قواته عملية عسكرية في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مخيم الشاطئ.

وشنت طائرات جيش الاحتلال في وقت مبكر اليوم غارات متواصلة وقصفا مدفعيا على جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، في حين نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة تظهر قنابل ضوئية أطلقها الجيش الإسرائيلي جنوب المدينة.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة وكذلك في بيت حانون شمالا.

وكانت قوات الاحتلال بدأت أمس الاثنين عملية عسكرية جنوب وشرق دير البلح، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن هذا التوغل البري هو الأول في المنطقة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.