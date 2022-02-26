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الأمم المتحدة تتوقع نزوح 4 ملايين أوكراني بسبب الغزو الروسي

26 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 5:37 مساءً
نزوح آلاف الأوكرانيين بسبب الغزو الروسي

نزوح آلاف الأوكرانيين بسبب الغزو الروسي

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قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، إن نحو 4 ملايين أوكراني قد يصبحون نازحين ولاجئين خلال محاولتهم الفرار من النزاع المسلح، وذلك عقب بدء روسيا هجوما عسكريا على بلادهم.

وحسب تصريحات كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، لمراسل شبكة “سي إن إن” (CNN) الأميركية، خلال وجودها في العاصمة السويسرية (جنيف)، فإن الحرب الدائرة في أوكرانيا تجبر الناس “على اتخاذ قرارات تتعلق بالحياة أو الموت”.

وقالت كليمنتس صباح اليوم السبت إن 850 ألف شخص نزحوا داخليا، في حين فرّ أكثر من 120 ألف شخص من أوكرانيا.

وحسب المتحدثة ذاتها، فإن عددا من المعابر الحدودية تشهد اصطفاف الأوكرانيين في طوابير انتظارا لعبور الحدود، في حين اكتفى آخرون بمراقبة الوضع، مشيرة إلى أن عددا كبيرا سيتبعون اللاجئين الذين عبروا بالفعل الحدود.

تقديرات وقلق
وحسب ما نقله موقع شبكة “سي إن إن”عن كليمنتس، فإن أكثر من 120 ألف شخص لجؤوا إلى البلدان المجاورة، ولفتت إلى أنهم حظوا باستقبال رائع من المجتمعات والسلطات المحلية.

وأوضحت كليمنتس أن تلك التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة يضاف إليها من نزحوا داخل أوكرانيا، الذين يُقدّر عددهم بنحو 850 ألفا، خلال 8 سنوات الماضية بسبب النزاع في دونباس.

ولفتت كليمنتس إلى أن عدد الهاربين من النزاع المسلح في أوكرانيا تضاعف في الـ24 ساعة الماضية.

ورأت المسؤولة الأممية أن الوضع على الأرض ديناميكي، وأنهم قلقون مما سيأتي، وتوقعت أن يبلغ عدد الذين تجبرهم الحرب على مغادرة ديارهم نحو 4 ملايين شخص، إذا استمرت الأمور في التدهور وهو ما حدث حتى الآن.

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