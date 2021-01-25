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الأمم المتحدة تحذر من انهيار الأوضاع في سوريا "بأي لحظة"

25 - يناير - 2021
دوريات عسكرية روسة أمريكية مشتركة في سوريا - أرشيفية

دوريات عسكرية روسة أمريكية مشتركة في سوريا - أرشيفية

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حذر المبعوث الدولي للأزمة في سوريا، جير بيدرسون ، من انهيار الأوضاع في سوريا بأي لحظة رغم حالة الهدوء الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية.

وأعرب بيدرسون، في مؤتمر صحفي، عن أمله أن يتفق رؤساء الوفود على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية ، وبناء الثقة بين الأطراف السورية لفتح أبواب أوسع للعملية السياسية، واتباع أساليب عمل أكثر فعالية وبدء مناقشات أكثر تركيزاً ، لضمان انتقال عمل اللجنة من إعداد الإصلاح الدستوري إلى صياغته بالفعل .

وحذر بيدرسون من أنه على الرغم من الهدوء الذي شهدته سوريا خلال الأشهر العشرة الماضية إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة.

واشار المبعوث الأممي إلى أن السوريين وحدهم لا يمكنهم حل كل القضايا، داعيا إلى التعاون الدولي والإرادة السياسية لدفع العملية التفاوضية قدما .

وبدأت، اليوم الإثنين، في الأمم المتحدة في جنيف جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري.

المحادثات يشارك فيها عدد متساو من ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني ومجموعهم 45 شخصية سورية يمثلون الهيئة المصغرة، المنبثقة عن لجنة أكبر تضم 150 شخصية

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