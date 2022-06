الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كورونا "العنصرية"

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن وباء كورونا تسبب بـ “أزمة في حقوق الإنسان” وإن “العنف القائم على التمييز وكره الأجانب والتطرف يتفاقم عبر العالم”.

مع ذلك، أضاف غوتيريش، “لا مكان للكراهية في المستقبل الذي نسعى إلى بنائه” و”الأمم المتحدة لن تحيد أبدا عن التزاماتها في مكافحة العنصرية والتمييز”.

جاء ذلك في تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي قبل ساعات بعد أن ألح في الفترة الأخيرة على ضرورة الاهتمام بوصول عادل للقاحات المضادة لوباء كورونا إلى فقراء العالم، لأن أي إخلال بذلك سيبقي الفيروس منتشرا والوباء متفشيا وسيشكل خطرا على كل شعوب الأرض.

#COVID19 has triggered a human rights crisis.

Violence based on discrimination, xenophobia and extremism is surging worldwide.

There is no room for hatred in the future we are striving to build.

The @UN will never veer from its commitment to #FightRacism & discrimination.

— António Guterres (@antonioguterres) February 14, 2021