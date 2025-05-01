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الأمم المتحدة تدرس إصلاحاً شاملاً في ظل أزمة التمويل

منذ 54 دقيقة
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

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تدرس الأمم المتحدة إجراء إصلاح شامل قد يشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم، وفقا لمذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح المنظمة الدولية.

وتأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.

وتضمنت الوثيقة المؤلفة من ست صفحات، وحملت تصنيف “سري للغاية” واطلعت عليها رويترز، قائمة بما وصفتها “بالمقترحات” لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

    المصدر :
  • رويترز

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