استمع لاذاعتنا

الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية

منذ 7 دقائق
غوتيريش

غوتيريش

A A A
طباعة المقال

في كلمته الافتتاحية خلال قمة عن المناخ، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،إن على زعماء العالم إعلان حالة “الطوارئ المناخية” في بلدانهم.

وشدد في كلمة عبر الاتصال المرئي على أن ذلك ضروري لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

وصرح غوتيريش  “هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية.. لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني”.

ويتحدث أكثر من 70 زعيما في القمة الافتراضية التي تستمر يوما واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.

    المزيد من أخبار العالم

    روح الله زام
    “مراسلون بلا حدود” تعرب عن صدمتها من إعدام إيران لصحفي معارض
    مهاجرون من إقليم تيغراي
    وصول أول قافلة من المساعدات الدولية إلى عاصمة تيغراي
    كورونا فلسطين
    وزارة الصحة الفلسطينية: سنتسلم 4 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء الحريري
    “‏واشنطن بوست” تتحدث عن مقاضاة “حزب الله” لـ بهاء الحريري
    الخيار
    الخيار علاج “خفي” لمرض السكري
    شركة آبل
    تقنيات جديدة من آبل لحواسيبها المحمولة