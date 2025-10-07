الأمم المتحدة تدين احتجاز الحوثيين لموظفيها وتطالب بالإفراج الفوري

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن السلطات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن احتجزت تسعة آخرين من موظفي المنظمة، ليرتفع بذلك عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين بشكل تعسفي إلى 53 شخصاً منذ عام 2021.

وأوضح دوجاريك في بيان أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي المنظمة وشركائها، وكذلك الاستيلاء غير القانوني على مقرات وأصول الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولم يحدد المتحدث ملابسات أو توقيت الاعتقالات الجديدة، لكنه أشار إلى أن الأمم المتحدة تتابع القضية عن كثب وتطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين فوراً.

وكانت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، قد داهمت في أغسطس/آب مباني تابعة للأمم المتحدة في صنعاء واحتجزت ما لا يقل عن 18 موظفاً عقب غارة إسرائيلية أودت بحياة رئيس وزراء الحكومة الحوثية وعدد من الوزراء.

واتهم مسؤولون حوثيون المنظمة الدولية بـ”الانحياز” بعد انتقادها لتلك الاعتقالات، معتبرين أن الحصانة القانونية لا يجب أن تحمي من يشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس، على حدّ قولهم.

ويُذكر أن اليمن يشهد انقساماً سياسياً وعسكرياً منذ عام 2014 بين جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وحكومة مدعومة من السعودية تتخذ من عدن مقراً لها.

ودعا دوجاريك في ختام بيانه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، مؤكداً ضرورة احترامهم وحمايتهم وفقاً للقانون الدولي.