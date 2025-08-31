الأمم المتحدة تدين اعتقال الحوثيين لـ11 من موظفيها في اليمن

أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشدة حملة اعتقالات جديدة نفذتها جماعة الحوثيين، الأحد، طالت ما لا يقل عن 11 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، تزامناً مع اقتحام مقرات أممية والاستيلاء على ممتلكاتها.

وقال غروندبرغ في بيان صادر عن مكتبه إن هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفاً أممياً لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ 2021 و2023، فضلاً عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات “تعيق بشدة الجهود الإنسانية ومساعي السلام في اليمن”، وتشكل “انتهاكاً لسلامة وكرامة موظفي الأمم المتحدة”.

وجدد المبعوث الأممي مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، ومن العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وكانت مصادر إعلامية يمنية، كشفت عن قيام جماعة الحوثي باقتحام ومحاصرة مقار وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وشن حملة اختطافات في صفوف العاملين الإنسانيين، وذلك غداة إعلانها مصرع رئيس حكومتها (غير المعترف بها) وعدد من الوزراء وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية.

واقتحمت جماعة الحوثي، وحاصرت مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في صنعاء، وشنت حملة اختطافات في صفوف العاملين الإنسانيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية بصنعاء.

كما شنت حملة موازية في صفوف العاملين الإنسانيين بمحافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

يأتي ذلك في ظل حالة الارتباك الشديد التي تعاني منه المليشيا منذ مساء الخميس، بعد تعرض اجتماع لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في سلطاتها (غير المعترف بها)، لغارة إسرائيلية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير منهم بينهم رئيس الحكومة (أحمد الرهوي) الذي اعترفت الجماعة مساء السبت بمقتله إلى جانب عدد من الوزراء (لم تحددهم) وإصابة آخرين.

وأعلن زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز الأحد، تدشين مرحلة جديدة مما وصفها بـ”المعركة الأمنية” بهدف “تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق”.

وتوحي هذه الخطوة باتجاه الجماعة نحو تشديد قبضتها الأمنية وشن حملة اعتقالات واسعة قد تطال عشرات المدنيين والموظفين، بمن فيهم العاملون في المنظمات الدولية، تحت اتهامات بـ”التجسس والعمل لصالح إسرائيل”.