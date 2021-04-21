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الأمم المتحدة ترحب بحكم الإدانة في قضية مقتل جورج فلويد

21 - أبريل - 2021
الأمم المتحدة

علم الأمم المتحدة

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رحبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الأربعاء، بحكم الإدانة الذي صدر أمس في الولايات المتحدة، بقضية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد.

وقالت باشيليت في بيان بهذا الصدد، إن “أي نتيجة أخرى كانت ستمثل استهزاء بالعدالة”.

وأضافت باشيليت في البيان: “مثلما شهدنا والألم يعتصرنا في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، إصلاحات أجهزة الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لا تزال غير كافية للحيلولة دون قتل المنحدرين من أصول إفريقية”.

وكانت هيئة المحلفين في قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، أمس الثلاثاء، قد وجدت أن الشرطي ديريك شوفين مذنبا بتهمة القتل.

وقد أدين ديريك شوفين بارتكاب جريمة القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد، وذلك بحسب “رويترز”.

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