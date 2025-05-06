الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية تقيد إيصال المساعدات لغزة

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام المطبوخ في مطبخ خيري في خان يونس في قطاع غزة. رويترز

رفض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء خطة طرحتها السلطات الإسرائيلية لإغلاق نظام المساعدات القائم في قطاع غزة.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب في جنيف “لا نقبل أي مقترح أو خطة لا ترقى إلى مستوى المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية في توصيل المساعدات”.

وأضاف لايركه أن خطة إسرائيل “معدة لزيادة الرقابة وتقييد الإمدادات، وهو عكس المطلوب”.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قال نتنياهو في كلمة متلفزة إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماع مطول الأحد، على توسيع عملية الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.