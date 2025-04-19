الأمم المتحدة تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا بعد هدنة عيد الفصح الروسية

أصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بيانا أكد فيه أن المنظمة أحيطت علما بالإعلان الروسي لهدنة عيد الفصح وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا، بحسب ما أوردت “روسيا اليوم”.

وجاء في البيان: “أحطنا علما بإعلان الاتحاد الروسي عن وقف موقت لإطلاق النار في عيد الفصح، وقد دعونا باستمرار إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا ونؤكد من جديد دعمنا للجهود الجادة الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم وشامل يحترم السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي احتراما كاملا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة””.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة عيد الفصح، حيث بدأت في الساعة 6 مساءا بتوقيت موسكو في 19 نيسان وستستمر حتى الساعة 12:00 في منتصف الليل بتوقيت موسكو في 21 نيسان.