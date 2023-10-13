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الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع نحو 300 مليون دولار لمساعدة 1.3 مليون شخص في غزة

منذ 35 دقيقة
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة 13\10\2023 إن أكثر من 400 ألف شخص فروا من منازلهم في قطاع غزة وإن 23 من عمال الإغاثة قتلوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية ردا على توغل حماس.

وأطلق المكتب نداء لجمع ما يقرب من 294 مليون دولار لمساعدة حوالي 1.3 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، نصفها تقريبا مخصص للمساعدات الغذائية في ظل نفاد الإمدادات.

وقال المكتب “النزوح الجماعي مستمر. في قطاع غزة، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا 25 بالمئة خلال آخر 24 ساعة ليتجاوز الآن 423 ألف شخص يعيش أكثر من ثلثيهم في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.

وأضافت أن 23 من العاملين في مجال الإغاثة قتلوا منذ مطلع الأسبوع، من بينهم 11 من العاملين في مجال الصحة و12 من موظفي الأونروا.

    المصدر :
  • رويترز

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