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الأمم المتحدة: تقرير يشير إلى إصابة مستشفى للأطفال في كييف بصاروخ روسي مباشر

9 - يوليو - 2024
مستشفى أوماتديت للأطفال الذي تضرر خلال الهجمات الصاروخية الروسية في كييف - رويترز

مستشفى أوماتديت للأطفال الذي تضرر خلال الهجمات الصاروخية الروسية في كييف - رويترز

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قالت رئيسة بعثة مراقبة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن تحليلا أجرته البعثة يرجح أن ضربة أصابت مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف وأسفرت عن سقوط قتلى كانت ناجمة عن إصابة مباشرة بصاروخ روسي.

وقالت مديرة بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا دانييل بيل “يشير تحليل لقطات الفيديو وتقييم أجري في الموقع إلى احتمال كبير أن يكون مستشفى الأطفال تعرض لضربة مباشرة لا كونه تضرر بسبب اعتراض منظومة أسلحة”.

وأضافت أن فريقها الذي زار الموقع أمس الاثنين لم يتمكن من اتخاذ قرار نهائي، لكن يبدو أن الصاروخ أطلقته روسيا الاتحادية.

للمزيد اقرأ:

هجوم روسي على كييف.. مقتل 20 وتضرر مستشفى أطفال بأعنف الهجمات النهارية

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    المصدر :
  • رويترز

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