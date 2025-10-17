الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
الأمم المتحدة تكافح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بقطاع غزة

أكدت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن قوافل المساعدات تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى المناطق التي تعاني من المجاعة في شمال غزة، بسبب الأضرار في الطرق واستمرار إغلاق الممرات الرئيسية رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن نحو 560 طناً من المساعدات الغذائية تدخل غزة يومياً منذ وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية. وأشار توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى ضرورة دخول آلاف الشاحنات أسبوعياً لتخفيف آثار سوء التغذية وانهيار البنى التحتية.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن استمرار إغلاق معبري زيكيم وإيريز في شمال القطاع يمثل تحدياً كبيراً للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً. وأضافت أن فتح هذه المنافذ ضروري لعكس مسار المجاعة.

وفي السياق الطبي، أشار منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود إلى صعوبة تقديم الرعاية الصحية للمدنيين في شمال القطاع، حيث لم تتمكن العديد من المستشفيات من العمل بكامل طاقمها، مما حرم الكثير من العلاج الأساسي.

كما سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دخول حوالي 950 شاحنة إلى جنوب ووسط غزة يوم الخميس، عقب دخول 715 شاحنة يوم الأربعاء، بينها شاحنات محملة بالوقود والغاز، لكن الوصول إلى شمال القطاع لا يزال محدوداً بشكل كبير.

