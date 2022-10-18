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الأمم المتحدة تكشف عدد الأطفال القتلى في احتجاجات إيران

منذ 48 دقيقة
احتجاجات إيران

احتجاجات إيران

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قال متحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف ، الثلاثاء، إن ما يصل إلى 23 طفلا قتلوا في الاحتجاجات الحاشدة المستمرة في إيران.

وأفاد المكتب بأن الوفيات نجمت عن إصابات بالذخيرة الحية والخرطوش من مسافة قريبة والضرب الذي أفضى إلى موت، مضيفا أنه تم اعتقال عدد غير محدد من الأطفال خلال مداهمات للمدارس، مما استدعى خضوع بعضهم للعلاج النفسي.

تتواصل الاحتجاجات في إيران للأسبوع الخامس على التوالي، وقالت منظمة حقوقية إيرانية غير رسمية إن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت منذ الشهر الماضي بلغ 215 شخصا

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية لقمعها الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها.

وتضم قائمة العقوبات “شرطة الأخلاق” في إيران ووزير الإعلام وعددا من الشخصيات والكيانات.

وتعهدت إيران برد فوري على فرض تلك العقوبات.

ووصف ناصر كناني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، العقوبات التي نوقشت خلال اجتماع ضم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بأنها “غير بناءة ولاعقلانية”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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