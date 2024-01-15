الأمم المتحدة تناشد المانحين تقديم 4.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا

ناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم الاثنين الجهات المانحة تقديم 4.2 مليار دولار لدعم المناطق التي مزقتها الحرب في أوكرانيا وكذلك اللاجئين الأوكرانيين في عام 2024.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث إن “مئات الآلاف من الأطفال يعيشون في حالة رعب وصدمة وحرمان من احتياجاتهم الأساسية في مناطق على الخطوط الأمامية للحرب”.

وأضاف “هذه الحقيقة وحدها يجب أن تجبرنا على بذل كل ما في وسعنا لتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى أوكرانيا”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 14.6 مليون شخص، أو 40 بالمئة من سكان أوكرانيا، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام بسبب الغزو الروسي الشامل.

وذكر المكتب أن أكثر من 3.3 مليون شخص من المحتاجين يعيشون في مناطق على الخطوط الأمامية للحرب في شرق وجنوب البلاد لا سيما المناطق التي تحتلها روسيا، ولا يزال الوصول إليها صعبا جدا.

ويطلب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إطار المناشدة 3.1 مليار دولار لمساعدة 8.5 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في عام 2024. وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على 1.1 مليار دولار لدعم 2.3 مليون لاجئ أوكراني والمناطق التي تستضيفهم.